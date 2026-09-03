Росгосстрах подсчитал, насколько ремонт европейской машины дороже китайской

Восстановление кроссовера европейской марки после страхового случая сегодня обходится с среднем на треть дороже, чем ремонт сопоставимого по размерам и характеристикам автомобиля китайского производства.
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