Разгромить Византию в 1453 году османам помогли русские

Вторая половина 15 века – один из ключевых периодов развития мировой цивилизации. В 1453 году войсками османов был захвачен Константинополь – столица Византийской империи, вассалами которой в разные годы являлись многие страны Европы, западной Азии и северной Африки.
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