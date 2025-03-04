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Риелтор Перескокова: не стоит арендовать жилье, если владелец не оформляет договор

Риелтор Перескокова: не стоит арендовать жилье, если владелец не оформляет договор

Риелтор Наталья Перескокова поделилась рекомендациями по аренде жилья в беседе с «Москвой 24». Она предостерегла от аренды квартир, если собственник отказывается оформить договор, а также в случае, когда недвижимость сдается третьим лицом без необходимых документов.

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