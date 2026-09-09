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Курские новости

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Школьница в Курске перешла на семейное обучение после обрушения турника

Школьница в Курске перешла на семейное обучение после обрушения турника

Турник, рухнувший на школьницу в Курске, был установлен жителями без бетонирования и ранее подвергался вандализму со стороны подростков.

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