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Свежие комментарии

Елена Маркосян: Сырского поставили конкурировать с Залужным в медиа?

Елена Маркосян: Сырского поставили конкурировать с Залужным в медиа?

Да что ж такое! Блин! Прежний главком Залужный в перерывах между обстрелами и похоронами писал диссертацию, ездил по мероприятиям и давал интервью, и новый туда же! Три дня на должности, бои идут без остановки, гробокопатели без отдыха, врачи без сил, а Сырский иностранным агентствам рассказывает о настоящем и будущем.

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