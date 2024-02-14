Елена Маркосян: Сырского поставили конкурировать с Залужным в медиа?

Да что ж такое! Блин! Прежний главком Залужный в перерывах между обстрелами и похоронами писал диссертацию, ездил по мероприятиям и давал интервью, и новый туда же! Три дня на должности, бои идут без остановки, гробокопатели без отдыха, врачи без сил, а Сырский иностранным агентствам рассказывает о настоящем и будущем.
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