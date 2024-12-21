В Москве задержан экс-замминистра просвещения России за крупное хищение. Видео

Сотрудники МВД и ФСБ задержали в аэропорту Москвы экс-заместителя министра просвещения России. Он подозревается в крупном хищении на сумму в 54 млн рублей, которые были собраны с заключения контактов на стажировку для педагогов.
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