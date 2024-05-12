Поклонники подозревают, что Бузова и Дава вновь закрутили роман

Появились слухи, что 38-летняя певица Ольга Бузова решила дать новый шанс прежнему роману. Благодаря встрече на шоу «Сокровища императора» между исполнительницей и её бывшим бойфрендом Давидом Манукяном вновь вспыхнули чувства.
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