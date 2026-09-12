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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У стадиона «Спартака» установят памятник Симоняну

« Спартак » и РФС установят памятник Никите Симоняну на домашнем стадионе красно-белых. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент РФС, президент Союза ветеранов футбола России и член комитета ветеранов «Спартака» Александр Мирзоян.

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