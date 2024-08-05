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Сопротивление: Оказавшихся в СИЗО бойцов ВСУ будут увозить на фронт

Сопротивление: Оказавшихся в СИЗО бойцов ВСУ будут увозить на фронт

Представитель действующего на Николаевщине подпольного движения Сергей Лебедев проинформировал, что тех солдат Вооружённых сил киевского режима, которые попали в СИЗО, собираются посылать на линию боевого соприкосновения.

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