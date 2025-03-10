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Петербургский дневник

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Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с Путиным

Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с Путиным

Информации о дате возможного визита спецпосланника пока нет Спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф собирается посетить Москву для проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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