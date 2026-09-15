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Царьград

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Диетолог Елена Соломатина объяснила тягу к жирной пище осенью

Диетолог Елена Соломатина объяснила тягу к жирной пище осенью

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что осеннее желание к жирной пище связано с изменением циркадных ритмов и естественной подготовкой организма к зиме.

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