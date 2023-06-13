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Минздрав: число отравившихся в Ульяновской области «Мистером Сидром» возросло до 68

Минздрав: число отравившихся в Ульяновской области «Мистером Сидром» возросло до 68

По последним данным, уже 68 человек отравились напитком «Мистер Сидр» в Ульяновской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

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