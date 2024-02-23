Глава киевского режима Владимир Зеленский в рамках интервью для канала Fox News поделился мнением, в соответствии с которым мир не готов к поражению Российской Федерации в вооруженном конфликте, развернувшемся на территории Украины.
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