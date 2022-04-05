Задержанный за домогательства менеджер магазина развращал еще одну девочку в Петербурге

В настоящее время на 22-летнего жителя города на Неве завели три уголовных дела. Петербургские следователи завели еще одного уголовное дело на молодого человека, задержанного в декабре за домогательство и развратные действия в отношении детей.
В настоящее время на 22-летнего жителя города на Неве завели три уголовных дела. Петербургские следователи завели еще одного уголовное дело на молодого человека, задержанного в декабре за домогательство и развратные действия в отношении детей.
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