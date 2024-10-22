Путин встретится с президентами Ирана и Турции, премьером Эфиопии

Президент РФ Владимир Путин на полях саммита БРИКС сегодня проведет двусторонние встречи: с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии