Политика как он...
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Политика как она есть

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Путин встретится с президентами Ирана и Турции, премьером Эфиопии

Путин встретится с президентами Ирана и Турции, премьером Эфиопии

Президент РФ Владимир Путин на полях саммита БРИКС сегодня проведет двусторонние встречи: с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом.

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