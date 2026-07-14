Минобороны сообщило об уничтожении 288 украинских беспилотников

В ряде регионов падение обломков привело к пожарам, повреждениям инфраструктуры и зданий, в Краснодарском крае пострадал один человекРоссийские средства ПВО с 20:00 13 июля до 08:00 мск 14 июля перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.