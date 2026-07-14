Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

433 подписчика

Минобороны сообщило об уничтожении 288 украинских беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении 288 украинских беспилотников

В ряде регионов падение обломков привело к пожарам, повреждениям инфраструктуры и зданий, в Краснодарском крае пострадал один человекРоссийские средства ПВО с 20:00 13 июля до 08:00 мск 14 июля перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии