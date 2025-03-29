В здравоохранении грядет масштабная революция. Что изменится?

По информации телеграм-канала INSIDER-T со ссылкой на конфиденциальные источники, в России планируется кардинальное преобразование системы здравоохранения, возможно, с упразднением существующей модели ОМС.
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