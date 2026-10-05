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Царьград

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Мария Захарова: Starlink стал угрозой для суверенитета стран

Мария Захарова: Starlink стал угрозой для суверенитета стран

Мария Захарова из МИД РФ заявила об угрозе вмешательства в дела стран через системы спутниковой связи, такие как Starlink.

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