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Царьград

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В Самаре наградили родителей погибших героев СВО медалями «Отец солдата»

В Самаре наградили родителей погибших героев СВО медалями «Отец солдата»

В Самаре награды «Отец солдата» получили семьи Фроловых и Чирковых, чьи сыновья погибли в ходе Специальной военной операции и были посмертно удостоены орденов Мужества.

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