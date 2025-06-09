Депутат Нилов поддержал право добровольцев лечиться в военных медучреждениях

В России необходимо разрешить добровольцам, принимавшим участие в военной спецоперации, проходить лечение в профильных военно-медицинских учреждениях после завершения контракта – соответствующую инициативу уже поддержали депутаты разных фракций.
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