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Царьград

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Володин направил законодательный процесс "железной рукой"

Володин направил законодательный процесс "железной рукой"

На заключительном заседании восьмого созыва Государственной Думы лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выразил благодарность Вячеславу Володину за строгий контроль законодательного процесса и возможность оппозиции отстаивать свои позиции.

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