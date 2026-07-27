Володин направил законодательный процесс "железной рукой"

На заключительном заседании восьмого созыва Государственной Думы лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выразил благодарность Вячеславу Володину за строгий контроль законодательного процесса и возможность оппозиции отстаивать свои позиции.
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