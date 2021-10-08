Игорь Левитас: Мне, как еврею, стыдно за президента Израиля из-за его поездки в Киев

Существуют некоторые вещи, которые не укладываются в голове нормального человека. Например: «5 октября президент Израиля Ицхак Герцог вылетел на Украину.
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