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RT Russia

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Зеленский ввёл новые санкции против лиц из России

Зеленский ввёл новые санкции против лиц из России

Владимир Зеленский подписал указы об очередных санкциях против российских физических и юридических лиц.

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