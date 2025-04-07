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Царьград

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Омская весна ускоряет таяние снега, но аграрии не торопятся с посевной

Омская весна ускоряет таяние снега, но аграрии не торопятся с посевной

Аномально теплая весна в Омской области привела к раннему таянию снега, но сроки посевной останутся прежними, с 15 по 25 мая.

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