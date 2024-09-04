На геологоразведку Сибири направят 80 млрд руб. В рамках федерального проекта «Геология: возрождение легенды» на геологоразведку в Сибирском федеральном округе (СФО) потратят порядка 80 млрд руб.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На геологоразведку Сибири направят 80 млрд руб. В рамках федерального проекта «Геология: возрождение легенды» на геологоразведку в Сибирском федеральном округе (СФО) потратят порядка 80 млрд руб.
Свежие комментарии