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На геологоразведку Сибири направят 80 млрд руб

На геологоразведку Сибири направят 80 млрд руб. В рамках федерального проекта «Геология: возрождение легенды» на геологоразведку в Сибирском федеральном округе (СФО) потратят порядка 80 млрд руб.

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