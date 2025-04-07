NYT: непрямые переговоры США и Ирана могут пройти в субботу

12 апреля в Омане может состояться раунд непрямых переговоров между Ираном и США.Об этом сообщила обозреватель The New York Times Фарназ Фассихи, ссылаясь на информацию от трёх иранских высокопоставленных источников.
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