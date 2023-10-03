Собянин рассказал о новом Центре фигурного катания и сквере в Ясенево

Территория Ясенево за 2023 год значительно преобразилась. Там появились Центр фигурного катания Этери Тутберидзе и зеленый сквер для прогулок и отдыха, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
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