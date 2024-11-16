Минстрой РТ: В Татарстане близится к завершению реализация программ капремонта домов

В Татарстане близится к завершению реализация программ капремонта домов и соцобъектов. Некоторые программы уже полностью реализовали, сказал глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин, чьи слова приводит пресс-служба Раиса республики.
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