Захарова отреагировала на признание Буданова о попытках атаковать ЗАЭС

Признание начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова о попытках ВСУ трижды атаковать Запорожскую АЭС должно стать "холодным душем" для ООН, заявила "Известиям" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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