В Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий иностранным агентам участвовать в выборах любого уровня. В случае принятия инициативы иноагенты не смогут избираться на должность президента, депутата Госдумы, высшего должностного лица субъекта, депутата законодательного собрания, а также депутата представительного органа местного самоуправления.