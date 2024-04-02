В Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий иностранным агентам участвовать в выборах любого уровня. В случае принятия инициативы иноагенты не смогут избираться на должность президента, депутата Госдумы, высшего должностного лица субъекта, депутата законодательного собрания, а также депутата представительного органа местного самоуправления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии