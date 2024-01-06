AP: в США самолет Alaska Airlines экстренно сел из-за вылетевшего иллюминатора

Пассажирский самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде 5 января (6 января мск) после того, как из воздушного судна вылетел иллюминатор и оторвался кусок фюзеляжа.
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