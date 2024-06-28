«Мораторий на смертную казнь незыблем!»: Глава КС Валерий Зорькин поставил крест на возможности физического уничтожения конченных преступников

ninikooo Митусова

Это потому, что с персоной из золоченного кресла и его родными ничего страшного не произошло с участием мигрантов. Если ты пострадал кто/ то из родных или близких. Невозможное стало бы возможным. Ни трагедия в Крокусе, ни теракты в Дагестане, ни гибель детей Белгорода, Донецка, Горловки и Севастополя его лично не коснулись, также как и десятки убийств мирных жителей во многих регионах от поножовщины и беспредела мигрантов.