«Мораторий на смертную казнь незыблем!»: Глава КС Валерий Зорькин поставил крест на возможности физического уничтожения конченных преступников
На Петербургском международном юридическом форуме действующий Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин однозначно и твёрдо подчеркнул незыблемость моратория на смертную казнь в России.
Комментарии
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Это потому, что с персоной из золоченного кресла и его родными ничего страшного не произошло с участием мигрантов. Если ты пострадал кто/ то из родных или близких. Невозможное стало бы возможным. Ни трагедия в Крокусе, ни теракты в Дагестане, ни гибель детей Белгорода, Донецка, Горловки и Севастополя его лично не коснулись, также как и десятки убийств мирных жителей во многих регионах от поножовщины и беспредела мигрантов.
Может уже г-ну Зорькину пора на пенсию? Пожалейте деда, он навсегда перепуган Эльцером и его подельниками из "святых" 90-х, что до сих пор не верит - их давно нет.
он прав и не виноват. Пока конституцию не поправим смертную казнь не восстановим.
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