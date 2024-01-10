Новосибирская область заняла второе место в Дельфийском рейтинге субъектов РФ

Очередной дельфийский сезон 2023 года стал успешным для команды региона: новосибирская делегация показала высокие результаты на XXII Молодёжных Дельфийских играх России, XVII Молодёжных Дельфийских играх государств-участников СНГ и II молодёжных Арктических Дельфийских играх.
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