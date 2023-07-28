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Пригожин замечен на полях саммита Россия — Африка

Пригожин замечен на полях саммита Россия — Африка

Основатель ЧВК "Вагнер" находится в Санкт-Петербурге.Более того, недавний мятежник появился на полях II Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, провёл энное количество встреч с представителями африканских государств (например, Центральноафриканской Республики, Мали и Нигера).

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Комментарии
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лина любимцева
Как у вас? Вы же там украинотуристо у себя коноплю уже выращиваете.
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10 час.
лл
лина любимцева
Отстаньте от Пригожина. НИКАКОГО бунта НЕ БЫЛО!!
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10 час.
юф
юра федулов
Евгений Викторович, покоряйте Африку! Без страха и упрека!
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8 час.

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