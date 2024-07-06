Инсайдер: Илич находится в шаге от перехода в «Зенит»

Иван Илич, вероятнее всего, уже в скором времени пополнит ряды «Зенита». Руководство «Зенита» практически достигло договоренности с боссами «Торино» о трансфере полузащитника Ивана Илича, сообщает на своей странице в социальной сети авторитетный инсайдер Николо Скира.