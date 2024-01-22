Фестиваль ледяных скульптур завершился в Архангельске

Фестиваль «По сказкам Писахова» состоялся в туристическом комплексе «Малые Карелы»В создании экспозиции участвовали девять команд мастеров ледовых дел из Архангельска, Каргополя, Вельска, Ижевска и Московской области.
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