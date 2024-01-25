Минобрнауки уволило директора Института общей генетики, который рассказывал о 900-летних людях

Глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков подписал указ об увольнении директора Института общей генетики Российской академии наук (ИОГен РАН) Александра Кудрявцева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии