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Мировое обозрение

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Минобрнауки уволило директора Института общей генетики, который рассказывал о 900-летних людях

Минобрнауки уволило директора Института общей генетики, который рассказывал о 900-летних людях

Глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков подписал указ об увольнении директора Института общей генетики Российской академии наук (ИОГен РАН) Александра Кудрявцева.

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