Илон Маск задает вопрос о расходах США на оборону Европы: "От кого?"

ИМ

Ильдус Мамлеев

Маск правильно сказал, России так вообще на хер не сдалась эта прогнившая на сквозь Европа! Зачем им вообще армия нужна? С кем собрались воевать, с полчищами крыс и вшей заполонившую Европу? Сами себе страшилки на придумали, сами от них же американским дерьмовый оружием "затариваются", только и всего.