«Высокий уровень выучки»: в зарубежной прессе оценивают действия экипажа танка ВС РФ, уничтожившего в бою 8 единиц бронетехники ВСУ

До зарубежных стран дошла информация о том, как экипаж российского танка (известен позывным «Алёша») в скоротечном бою уничтожил восемь единиц бронетехники ВСУ, две из которых – танки.
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