Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Прощенко
    20 лет этим ублюдкам не меньше. Пусть гниют твари«Это фиаско»: изб...
  • Александр Львов
    Лях,ты,ни чего не попутал?Скоро вернётесь под крыло РФ,тогда и узнаешь цену свободы!!¡Бывший президент ...
  • галина
    Все хорошо прекрасная маркиза.Вице-премьер прав...

«Высокий уровень выучки»: в зарубежной прессе оценивают действия экипажа танка ВС РФ, уничтожившего в бою 8 единиц бронетехники ВСУ

«Высокий уровень выучки»: в зарубежной прессе оценивают действия экипажа танка ВС РФ, уничтожившего в бою 8 единиц бронетехники ВСУ

До зарубежных стран дошла информация о том, как экипаж российского танка (известен позывным «Алёша») в скоротечном бою уничтожил восемь единиц бронетехники ВСУ, две из которых – танки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх