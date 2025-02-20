В Астраханской области автобусы маршрута №116 начали заезжать в Евпраксино

А вот в Астрахани могут прекратить курсирование маршрутки двух линий. С 19 февраля межмуниципальный автобусный маршрут №116 Астрахань (автостанция Большие Исады) – Фунтово-2 временно стал работать с небольшой корректировкой – с заездом в с.