Команда Зеленского пытается отговорить Залужного от президентских амбиций

Офис президента Украины отговаривает экс-главкома ВСУ от идеи участия в президентских выборах.Портал "Страна" пишет о том, что почётная ссылка бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного в качестве посла Украины в Лондоне лишь раззадорила его политические амбиции.