Команда Зеленского пытается отговорить Залужного от президентских амбиций

Офис президента Украины отговаривает экс-главкома ВСУ от идеи участия в президентских выборах.Портал "Страна" пишет о том, что почётная ссылка бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного в качестве посла Украины в Лондоне лишь раззадорила его политические амбиции.
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