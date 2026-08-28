"Гончаренко о возможном пропуске сезона Петросян": невозможно предугадать

Тренер Инна Гончаренко не исключила, что фигуристка Аделия Петросян пропустит сезон, передает Sport24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Правительство Аму...
- Бабиш: Чехия гото...
- АП Лавров, Собянин и...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым