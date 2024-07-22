Доброго утра всем, кто проснулся, Всем, кто родным своим улыбнулся, Всем, кто готов заниматься делами Или же просто общаться с друзьями.
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Доброго утра всем, кто проснулся, Всем, кто родным своим улыбнулся, Всем, кто готов заниматься делами Или же просто общаться с друзьями.