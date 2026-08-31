В Новосибирской области у колонии задержали мужчину с 14 телефонами

На прилегающей к режимному объекту территории задержали гражданина К., 2007 года рождения. По данным ГУФСИН России по Новосибирской области, мужчина готовился перебросить через ограждение пять свертков.
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