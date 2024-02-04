Касается всех: как можно потерять жилье из-за подписи в интернете

Адвокат и преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов, предупредил, что россияне могут остаться без жилья, если их электронная цифровая подпись (ЭЦП) попадет к третьим лицам.
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