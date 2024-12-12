Без чувства метра: банки стали задирать ставки по ипотеке до 100%

Банки начали искусственно задирать ставки при выдаче ипотеки. Появились случаи, когда финансовые организации выдают дополнительную часть кредита к льготной программе под крайне большой процент, например под 100%.
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