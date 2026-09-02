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Царьград

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Москва обгоняет страну: рост спроса на персональные тренировки

Москва обгоняет страну: рост спроса на персональные тренировки

В 2026 году персональные тренировки становятся ключевым фактором роста фитнес-услуг в России. Рост цен и популярность в Москве делают её лидером, с ценами от 3,2 тысячи рублей по стране.

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