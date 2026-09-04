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Русская Семёрка

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«Бутырка»: сколько раз сбегали из легендарной тюрьмы

«Бутырка» — легендарный следственный изолятор, расположенный в Москве. Многим нашим гражданам он известен по фильму «17 мгновений весны» – именно там снимали тюремные сцены картины.

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