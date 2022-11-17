Daily Moscow

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Сардана Авксентьева: Чтение сайтов госзакупок увлекает лучше любого романа

Сардана Авксентьева: Чтение сайтов госзакупок увлекает лучше любого романа

Чтение сайтов госзакупок увлекает лучше любого романа. За куцыми сухими строчками - нешуточные страсти: борьба здравого смысла с любовью к роскоши, интриги, лоббирование нужных исполнителей и, само собой, большие - а иногда и очень большие - деньги.

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