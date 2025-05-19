Министр сельского хозяйства Японии заявил, что никогда не покупал рис

В Японии разгорается крупный политический скандал, поводом стало заявление министра сельского хозяйства Таку Это, который сказал, что никогда не покупал рис — потому что ему его много дарят, пишет газета Saga Shimbun.
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